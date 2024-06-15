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أوقاف أبوظبي تطلق «بيتك في الجنة»

أوقاف أبوظبي تطلق «بيتك في الجنة»
16 يونيو 2024 01:52

أبوظبي (الاتحاد) 

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أعلنت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر في أبوظبي، عن إطلاق حملة «بيتك في الجنة»، لجمع المساهمات في وقف بناء وصيانة المساجد في إمارة أبوظبي، عبر استخدام أحدث التقنيات الرقمية للدفع الإلكتروني.
وتهدف حملة «بيتك في الجنة» إلى تسهيل عملية مساهمة المواطنين والمقيمين في أبوظبي، من خلال توفير منصة رقمية مخصصة لجمع المساهمات، حيث تتضمن الحملة استخدام لوحات وبطاقات إرشادية مزودة برموز QR موزعة على مختلف المساجد في أبوظبي، بالإضافة إلى حملة ترويجية على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة. ويمكن للمصلين مسح الكود عبر الهاتف الذكي للوصول إلى منصة الدفع الإلكترونية واختيار قيمة المساهمة وطريقة الدفع بكل سهولة ويسر، في عملية لا تستغرق سوى ثوانٍ معدودة.
وتأتي حملة «بيتك في الجنة»، تماشياً مع استراتيجية حكومة أبوظبي، الرامية إلى تسريع التحول الرقمي، والاستفادة من التطور التكنولوجي لتعزيز الشفافية والأمان في عملية جمع المساهمات، وبالشكل الذي يسهل على المساهمين، ويساهم في توفير وقت وجهد فريق عمل الهيئة. هذا التحول الرقمي يتيح الوصول إلى جمهور أوسع ويوفر مرونة في خيارات وطرق الدفع.
وأكدت الهيئة أن حملة «بيتك في الجنة»، وفي مرحلتها الأولى ستغطي نحو 50 مسجداً في مختلف نواحي أبوظبي من أصل 400 مسجد، وتسعى الحملة لتعزيز المشاركة المجتمعية من قبل أفراد المجتمع لدعم مشاريع بناء وصيانة المساجد، ومن هنا يأتي دور الهيئة في تقديم أفضل السبل المستدامة لتسهيل عملية المساهمة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، بعيداً عن الطرق التقليدية السابقة والمتمثلة في صناديق المساهمات.

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