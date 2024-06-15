شرطة رأس الخيمة تؤكد جاهزيتها الكاملة

رأس الخيمة (وام)

أكدت شرطة رأس الخيمة جاهزيتها الكاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، عبر تدابير مكثفة لرفع مستوى الاستعداد الأمني في الإمارة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والسلامة العامة، تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية لضمان أمن وسلامة المجتمع.

وأكدت شرطة رأس الخيمة، اكتمال استعداداتها بخطط أمنية شاملة واستباقية، مدعمة بالتكنولوجيا المتكاملة والأنظمة الإلكترونية للمدينة الآمنة، من خلال تضافر جهود جميع الإدارات والفرق الشرطية، وذلك للحفاظ على أمن الطرق واستمرارية وانسيابية الحركة المرورية، وتكثيف وجود الدوريات والوجود الميداني في جميع أنحاء الإمارة.

وقال اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة: «إن الخطة الأمنية الشاملة تتضمن نشر المزيد من الدوريات الأمنية في المناطق الحيوية والأسواق والمراكز التجارية والحدائق العامة، وتحديداً أمام مصليات العيد، ومقصب ذبح الأضاحي، والتي تشهد عادةً توافد أعداد كبيرة من الناس خلال فترة العيد».