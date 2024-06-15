«عقابية دبي» تحدد مواعيد زيارة النزلاء «عن بُعد»

دبي (الاتحاد)

حدَّدت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، مواعيد زيارة النزلاء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقدَّمت التهنئة إلى المواطنين والمقيمين والزوار في كل أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد العميد صلاح جمعة بوعصيبة، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالوكالة، استمرار تقديم خدمة التواصل المرئي عن بُعد بين النزلاء وذويهم في اليوم الأول والثاني من إجازة عيد الأضحى المبارك، داخل الدولة وخارجها، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وقال العميد صلاح بوعصيبة: «إن خدمة التواصل المرئي عن بُعد، ونظراً للنجاح الذي حققته منذ إطلاقها، تستمر شرطة دبي في توفيرها للنزلاء وذويهم، خاصة أنها مكنت النزلاء من التواصل مع عائلاتهم، سواء داخل الدولة أو خارجها».

وأكد العميد بوعصيبة أن شرطة دبي حرصت على توفير الدعم اللوجستي الكامل للنزلاء والنزيلات ليتمكنوا من التواصل مع عائلاتهم عبر الأجهزة الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، موضحاً أن آلية عمل الخدمة تتم من خلال تقدم ذوي النزلاء بطلب إلكتروني لزيارة أقاربهم من النزلاء عبر تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، ومن ثم يتم إرسال رسالة نصية إلى صاحب الطلب، مزودة بالرابط الخاص بإجراء المكالمة المرئية وتوقيتها المحدد، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة دبي، ليتمكن بذلك النزيل أو النزيلة من إجراء المكالمة المرئية عبر الأجهزة الإلكترونية التي وفرتها لهم الشرطة.