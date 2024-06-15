الأحد 16 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

7 مناطق لمدافع العيد في دبي

أحد مدافع عيد الأضحى في دبي (من المصدر)
16 يونيو 2024 01:53

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
غزة تستقبل عيد الأضحى مع استمرار الحرب وانتشار المجاعة
الشيخة فاطمة تهنئ قرينات قادة الدول العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، تحديدها لعدد 7 مناطق في الإمارة لمدافع عيد الأضحى المبارك.
وتقدمت شرطة دبي بالتهنئة إلى المواطنين والمقيمين والزوار في أنحاء الإمارات كافة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، مؤكدة الانتهاء من الاستعدادات كافة لتجهيز المدافع للإعلان عن قدوم العيد، حيث سيتم توزيعها على 7 مناطق في إمارة دبي.
وقال المقدم عبد الله طارش العميمي، آمر وقائد فريق المدفع: «إن مدفع الإفطار أو العيد يعتبر جزءاً من الموروث الاجتماعي الأصيل الذي ترسخ في ذاكرة المجتمع الإماراتي ووجدانه»، مبيناً أن المدفع بمثابة وسيلة يُستدل بها الصائمون على موعد الإفطار أو الإعلان عن العيد، وذلك قبل اختراع الساعات، لكن إمارة دبي تحرص على مواصلة هذه العادة الأصيلة، حتى في عصرنا الراهن الزاخر بالأجهزة الرقمية والتقنيات المتطورة.
وأوضح، أنهم اتخذوا الترتيبات كافة للإعلان عن عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى تشكيلهم لطاقم عمل في كل موقع من المواقع السبعة التي وقع عليها الاختيار لتوزيع مدافع العيد، وتتمثل تلك المناطق في مسجد زعبيل الكبير في منطقة زعبيل، ومصلى العيد في منطقة أم سقيم، ومصلى العيد في منطقة ند الحمر، ومصلى العيد في منطقة البرشاء، ومصلى العيد في منطقة ند الشبا، ومصلى العيد في منطقة البراحة، ومصلى العيد في منطقة حتا.

دبي
عيد الأضحى
عيد الأضحى المبارك
آخر الأخبار
رئيس الدولة يهنئ حجاج الإمارات في رسالة نصية
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ حجاج الإمارات في رسالة نصية
اليوم 20:33
ضيوف الرحمن يؤودن ركن الحج الأعظم بالوقوف في جبل عرفات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اليوم.. ضيوف الرحمن يستقرون في منى ويرمون «جمرة العقبة»
16 يونيو 2024
نازحون ينتظرون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بقطاع غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
غزة تستقبل عيد الأضحى مع استمرار الحرب وانتشار المجاعة
16 يونيو 2024
علماء دين لـ «الاتحاد»: السعودية بذلت جهوداً مميزة لخدمة الحجاج
الأخبار العالمية
علماء دين لـ «الاتحاد»: السعودية بذلت جهوداً مميزة لخدمة الحجاج
16 يونيو 2024
فتى فلسطيني يقف بين أنقاض منزل مدمر في غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إيطاليا: نعمل من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط
16 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©