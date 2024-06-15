7 مناطق لمدافع العيد في دبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، تحديدها لعدد 7 مناطق في الإمارة لمدافع عيد الأضحى المبارك.

وتقدمت شرطة دبي بالتهنئة إلى المواطنين والمقيمين والزوار في أنحاء الإمارات كافة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، مؤكدة الانتهاء من الاستعدادات كافة لتجهيز المدافع للإعلان عن قدوم العيد، حيث سيتم توزيعها على 7 مناطق في إمارة دبي.

وقال المقدم عبد الله طارش العميمي، آمر وقائد فريق المدفع: «إن مدفع الإفطار أو العيد يعتبر جزءاً من الموروث الاجتماعي الأصيل الذي ترسخ في ذاكرة المجتمع الإماراتي ووجدانه»، مبيناً أن المدفع بمثابة وسيلة يُستدل بها الصائمون على موعد الإفطار أو الإعلان عن العيد، وذلك قبل اختراع الساعات، لكن إمارة دبي تحرص على مواصلة هذه العادة الأصيلة، حتى في عصرنا الراهن الزاخر بالأجهزة الرقمية والتقنيات المتطورة.

وأوضح، أنهم اتخذوا الترتيبات كافة للإعلان عن عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى تشكيلهم لطاقم عمل في كل موقع من المواقع السبعة التي وقع عليها الاختيار لتوزيع مدافع العيد، وتتمثل تلك المناطق في مسجد زعبيل الكبير في منطقة زعبيل، ومصلى العيد في منطقة أم سقيم، ومصلى العيد في منطقة ند الحمر، ومصلى العيد في منطقة البرشاء، ومصلى العيد في منطقة ند الشبا، ومصلى العيد في منطقة البراحة، ومصلى العيد في منطقة حتا.