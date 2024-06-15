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علوم الدار

إقبال ملحوظ على محال الحلوى التراثية

إقبال ملحوظ على محال الحلوى التراثية
16 يونيو 2024 01:53

لمياء الهرمودي (الشارقة)

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شهدت الأسواق والمحال في مدينة الشارقة، أمس، إقبالاً ملحوظاً من قبل الجمهور، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث كانت الشوارع مزدحمة، كما أن الإقبال على محال الحلويات، وخاصة محال الحلوى التراثية كان واضحاً، خاصة أن أصحاب المحال وضعوا عروضاً جاذبة ومغرية لاستقطاب الجمهور وفرحاً بقدوم العيد.
وقال سيد عبدالله، صاحب محل حلويات ومحمصة: نشهد إقبالاً كبيراً، والحمد لله، من قبل الجمهور ليلة العيد بشكل خاص، حيث إننا نكثف من العروض الترويجية على الحلويات والمكسرات والقهوة بكل أنواعها، والتي تعتبر رمزاً الضيافة العربية، ونتمنى للجميع عاماً مليئاً بالخير والأمن والأمان والاستقرار لسائر الأمة الإسلامية. 
وعبر محمد عيسى من مواطني إمارة الشارقة عن فرحته بالعيد، وقال: أجواء ما قبل العيد دائماً تكون جميلة، حيث نرى الناس تتوجه للأسواق وخاصة محال الحلويات العربية والتراثية لشراء حلويات العيد السعيد، حيث لا تخلو المنازل في صباح كل يوم عيد من سفرة الضيافة المليئة بشتى أنواع وأصناف الحلويات والأكلات التراثية لاستقبال الضيوف والمهنئين بحلول العيد السعيد، فأصبحت عادة الزحام على محال الحلويات ليلة العيد ضمن العادات التي سادت، والتي تعبر عن مدى فرحة الناس وحرصهم على الاحتفاء بالعيد، من خلال الشراء والاستفادة في نفس الوقت من عروض العيد التي تعلن عنها المحال لتشجيع الجمهور على الإقبال على الشراء، ونتمنى للجميع عيداً سعيداً مباركاً.

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