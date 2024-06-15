4800 رحلة للحافلات بين مدن الشارقة خلال العيد

الشارقة (الاتحاد)

أعدت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة خطة تشغيلية متكاملة، ضمن استعداداتها لعيد الأضحى المبارك، لضمان تقديم خدمات نوعية متكاملة، تمثلت في مضاعفة أعداد الرحلات اليومية بين المدن لتنفيذ رحلات بواقع 4800 رحلة على جميع خطوط النقل بين المدن خلال أيام العيد لتلبي احتياجات الجمهور.

وأكد المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أن أعداد مستخدمي وسائل النقل الجماعي للهيئة تشهد زيادة ملحوظة خلال العطلات الرسمية، خاصة فترة الأعياد، وعليه تواكب الهيئة تلك الزيادة من خلال رفع جاهزيتها، بوضع خطة استباقية لزيادة الطاقة الاستيعابية، بهدف استيعاب الحد الأقصى لجمهور العملاء على مستوى جميع الخطوط التشغيلية لضمان خفض نسب الازدحام ومدة الانتظار، وذلك ضمن آليات عمل تتيح سير عمليات النقل وفق أعلى مستويات السهولة والراحة في ظل بيئة نقل آمنة.

وأوضح أن الهيئة خصصت 121 حافلة يومياً لنقل الركاب على جميع الخطوط من إجمالي 484 حافلة تقدم خدمات النقل الجماعي وفق جداول زمنية محددة، مؤكداً حرص الهيئة من خلال فرق عملها على دراسة حالة النقل وتقدير الأعداد المتوافدة خلال 4 أيام لتقديم خدمة تناسب احتياجات وتطلعات الجمهور.

جداول زمنية

تقدم الهيئة من خلال الاستراتيجية المتبعة، خلال العطلات الرسمية والأعياد، جداول زمنية استثنائية يراعى من خلالها استمرار تدفق الحافلات بصورة سلسة ومستمرة على مدار اليوم، اعتماداً على خطة أكثر فاعلية من خلال تخفيض زمن التقاطر بين رحلات حافلات النقل بين المدن، وتقليص المدة لتصل إلى 10 دقائق فقط بين الرحلة والأخرى في وقت الذروة خلال عيد الأضحى، مقارنة بـ 45 دقيقة طوال أيام السنة، وذلك على نطاق 15 خطاً رئيسياً بين المدن.

وأعلن عبدالعزيز الجروان، مدير الهيئة لشؤون المواصلات، عن توفير رحلات يومية ضمن خطط إدارة الامتياز وتراخيص أنشطة المواصلات، حيث عملت الهيئة على إعداد خطة من شأنها تنفيذ 1144 رحلة يومياً عبر حافلات المواصلات العامة، في إطار سعي الهيئة إلى تأمين رحلات ضمن شبكة المواصلات العامة تغطي مختلف المناطق في الإمارة. وأوضح أن الهيئة سخرت 110 حافلات لتنفذ رحلات يومية لنقل الركاب خلال أول وثاني أيام العيد، تعمل على 12 خطاً، عبر 506 نقاط توقف داخل مدينة الشارقة، تحقيقاً لخدمات أكثر تميزاً، والوقوف على سبل توفير رحالات تلقى استحسان مختلف احتياجات المتوافدين لخدمات النقل خلال العطلات الرسمية. كما عملت الهيئة على تطبيق إجراءات ميسرة لتفادي الازدحامات على المحطات لتحقيق سلاسة النقل، تمثلت في تقليص زمن التقاطر بين الرحلات، بحسب كل خط، مع استحداث منافذ جديدة إضافية لبيع التذاكر داخل المحطة، إضافة إلى نقاط البيع الأساسية داخل الحافلات، لضمان عدم تأخر الركاب داخل المحطة. وأوضح الجروان أن الهيئة عملت على تجهيز حافلات النقل بين المدن، استعداداً لنقل الركاب لكل من استراحة السحب في خورفكان والحدائق المعلقة في مدينة كلباء، من خلال تخصيص رحلات خاصة، بحيث تنطلق رحلة كل 15 دقيقة للوجهتين.

الخط الدولي

تستمر هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، بالتعاون مع شركة النقل الوطنية العُمانية «مواصلات»، في تنفيذ رحلاتها اليومية بين إمارة الشارقة وعاصمة سلطنة عُمان «مسقط» عبر الخط الدولي 203، بواقع رحلتين يومياً، تنطلق الأولى من محطة حافلات الجبيل في مدينة الشارقة إلى محطة حافلات مواصلات العذيبة في مسقط، مروراً بعشر نقاط توقف بين المدينتين.