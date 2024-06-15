الأحد 16 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شواطئ رأس الخيمة جاهزة لاستقبال زوار العيد

شواطئ رأس الخيمة جاهزة لاستقبال زوار العيد
16 يونيو 2024 01:53

مريم بوخطامين (رأس الخيمة) 

أخبار ذات صلة
غزة تستقبل عيد الأضحى مع استمرار الحرب وانتشار المجاعة
الشيخة فاطمة تهنئ قرينات قادة الدول العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى

أكد المهندس خالد العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن الدائرة أعدت خطة متكاملة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للإمارة، من خلال تكثيف أعداد عمال النظافة ومركبات نقل المخلفات خلال احتفالات أيام العيد، وتجهيز الحدائق والشواطئ والأماكن الترفيهية.
وقال العلي إن المشاريع والمبادرات التي أقيمت في الإمارة ساهمت في تحقيق استراتيجيتها، بتحويلها لمكان للاستجمام والرياضة والترفيه، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وفق أعلى المواصفات، لتكون إحدى أهم الوجهات السياحية والترفيهية المتميزة في الإمارة، وتوفر الأجواء المناسبة لسكان وزائري الإمارة، وذلك بتوفير سبل الأمن والسلامة التي تم تدشينها في شواطئ الإمارة الأربعة والمتمثل بتخصيص مراقبين ومنقذين تم تدريبهم وفق المعايير المعتمدة دولياً، ناهيك عن توفير الخدمات والمرافق التي لا بد من توفيرها في الشواطئ.
وأشار إلى أن الدائرة أنجزت خلال الفترة الماضية أعمال زراعة الأماكن المفتوحة والحدائق وعلى طول امتداد بعض الشواطئ، وإقامة ممرات جديدة وممشى يمتد على طول الشاطئ ومنصات جلوس، وتخصيص حاويات للحفاظ على نظافة الأماكن الترفيهية والشواطئ التي تعد إحدى الوجهات العامة، موضحاً أن مؤسسة الزراعة التجميلية تواصل وبشكل مستمر مشاريعها التطويرية الخاصة بإنشاء الحدائق - وصيانتها.

رأس الخيمة
شرطة رأس الخيمة
عيد الأضحى
عيد الأضحى المبارك
آخر الأخبار
رئيس الدولة يهنئ حجاج الإمارات في رسالة نصية
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ حجاج الإمارات في رسالة نصية
اليوم 20:33
ضيوف الرحمن يؤودن ركن الحج الأعظم بالوقوف في جبل عرفات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اليوم.. ضيوف الرحمن يستقرون في منى ويرمون «جمرة العقبة»
16 يونيو 2024
نازحون ينتظرون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بقطاع غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
غزة تستقبل عيد الأضحى مع استمرار الحرب وانتشار المجاعة
16 يونيو 2024
علماء دين لـ «الاتحاد»: السعودية بذلت جهوداً مميزة لخدمة الحجاج
الأخبار العالمية
علماء دين لـ «الاتحاد»: السعودية بذلت جهوداً مميزة لخدمة الحجاج
16 يونيو 2024
فتى فلسطيني يقف بين أنقاض منزل مدمر في غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إيطاليا: نعمل من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط
16 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©