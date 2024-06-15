شواطئ رأس الخيمة جاهزة لاستقبال زوار العيد

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكد المهندس خالد العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن الدائرة أعدت خطة متكاملة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للإمارة، من خلال تكثيف أعداد عمال النظافة ومركبات نقل المخلفات خلال احتفالات أيام العيد، وتجهيز الحدائق والشواطئ والأماكن الترفيهية.

وقال العلي إن المشاريع والمبادرات التي أقيمت في الإمارة ساهمت في تحقيق استراتيجيتها، بتحويلها لمكان للاستجمام والرياضة والترفيه، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وفق أعلى المواصفات، لتكون إحدى أهم الوجهات السياحية والترفيهية المتميزة في الإمارة، وتوفر الأجواء المناسبة لسكان وزائري الإمارة، وذلك بتوفير سبل الأمن والسلامة التي تم تدشينها في شواطئ الإمارة الأربعة والمتمثل بتخصيص مراقبين ومنقذين تم تدريبهم وفق المعايير المعتمدة دولياً، ناهيك عن توفير الخدمات والمرافق التي لا بد من توفيرها في الشواطئ.

وأشار إلى أن الدائرة أنجزت خلال الفترة الماضية أعمال زراعة الأماكن المفتوحة والحدائق وعلى طول امتداد بعض الشواطئ، وإقامة ممرات جديدة وممشى يمتد على طول الشاطئ ومنصات جلوس، وتخصيص حاويات للحفاظ على نظافة الأماكن الترفيهية والشواطئ التي تعد إحدى الوجهات العامة، موضحاً أن مؤسسة الزراعة التجميلية تواصل وبشكل مستمر مشاريعها التطويرية الخاصة بإنشاء الحدائق - وصيانتها.