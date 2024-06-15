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علوم الدار

فعاليات ترفيهية في برواز دبي ومدينة الطفل

مدينة الطفل في دبي (من المصدر)
16 يونيو 2024 01:53

آمنة الكتبي (دبي)

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تنظم بلدية دبي اليوم، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، العديد من الفعاليات في مدينة الطفل وبرواز دبي، حيث سيتم تنظيم ورش تعليمية وترفيهية وعروض استعراضية متنوعة، كما تعد الحدائق العامة من أهم الوجهات التي يقصدها الزوار من داخل الدولة وخارجها بهدف الاسترخاء، وطلباً للهدوء، ولإمضاء أوقات سعيدة بصحبة العائلة والأصدقاء، إذ تنتشر في دبي 210 حدائق، منها 5 حدائق كبرى، بمساحة إجمالية تصل إلى أكثر من 8 ملايين متر مربع.
 بدورها، أعلنت بلدية دبي، مواعيد وأوقات تشغيل حدائق دبي العامة، والتي تضم الحدائق السكنية والساحات، والحدائق التخصصية والمرافق الترفيهية، إضافة إلى أبرز الفعاليات الترفيهية التي ستنظمها بلدية دبي، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك في تلك المرافق، وذلك ضمن جهودها في توفير مرافق ترفيهية متكاملة وجاذبة تتيح لسكان الإمارة الاستمتاع بها، وترتقي بمستوى رفاهيتهم وسعادتهم وجودة حياتهم.
وتجمع حدائق دبي العامة بين الترفيه والتثقيف والتشجيع على اتّباع نموذج حياة صحي، من خلال تزويدها بطيف واسع من التجهيزات والتسهيلات والمرافق المتنوعة، التي تمد الزوار بالمعلومة المفيدة، وتمكّنهم من قضاء الأوقات الممتعة، وممارسة الرياضة والتشجيع على ذلك، من خلال توفير مجموعة متنوعة من التجهيزات الرياضية، ومنها المضامير المخصصة لممارسة رياضات الجري والمشي وركوب الدراجات الهوائية، وكذلك ملاعب كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة والتنس، وغيرها من الألعاب.
وحددت البلدية أوقات التشغيل في الحدائق السكنية والساحات من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 12:00 منتصف الليل، أما بالنسبة للحدائق التخصصية والمرافق الترفيهية فحددت البلدية أوقات التشغيل في الحدائق الكبرى التي تضمّ، حديقة زعبيل، والخور، والممزر، والصفا، ومشرف الوطنية من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 11:00 مساءً، كما حددت أوقات العمل في مضمار الدراجات الجبلية، ومسار المشي الجبلي، ضمن حديقة مشرف الوطنية بين الساعة 6:00 صباحاً و7:00 مساءً.

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