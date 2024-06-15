العيد في أبوظبي.. إقبال على مراكز التسوق

إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

شهدت المحال ومراكز التسوق في أبوظبي إقبالاً كبيراً من الأهالي لشراء مستلزمات عيد الأضحى، وخاصة خلال الفترة المسائية، حيث ازدحمت الشوارع، ومناطق التسوق بالأهالي لشراء احتياجاتهم للعيد، كما استمرت محال الخياطة تعمل حتى ساعات الصباح الأولى، لتتمكن من تسليم طلبيات الزبائن قبل صلاة عيد الأضحى المبارك.

وتسابقت محال الخضراوات والفاكهة في تنسيق أشكال متعددة من سلال الفاكهة، بجانب توفير أنواع الخضراوات والفاكهة كافة التي يحتاج إليها الأهالي أيام فترة العيد، وعرضت مراكز بيعها أشكالاً متميزة ومتنوعة من السلال ذات أحجام مختلفة ومتنوعة بين الكبيرة والصغيرة.

ولم تخل محال الحلويات والمخابز من الإقبال المتزايد للأهالي، لشراء أطباق الحلويات المختلفة، وحرصت المخابز والمحال على تقديم عروض متعددة لجذب الجمهور عبر توفير أنواع الحلويات المختلفة التي تتناسب مع العيد، كما قامت محال الحلويات والشوكولاتة بالاستعداد المسبق لاستقبال طلبات العيد عبر تجهيز التشكيلات الجديدة والحديثة من الحلويات التي تتزين بعبارات العيد، والتي تقدم على الموائد وتختلف بالحجم والألوان، سواء كانت جاهزة أو يتم تصنيعها بناء على طلب الزبون، حيث يفضل البعض عمل طلب خاص مسبق يقوم من خلاله باختيار أنواع الحلويات والشوكولاتة والألوان التي تتناسب مع المجالس والمنازل التي سيتم خلالها وضع صواني الحلويات والشوكولاتة بشكل جميل.

وحرصت مختلف المحال التجارية في المراكز التجارية في أبوظبي والعين والظفرة على تقديم عروض تجارية وتخفيضات كبيرة وخصومات هائلة، كما أنها حرصت على تجهيز تلك المحال بمجموعة واسعة من البضائع والمنتجات لتلبي الطلب المتوقع خلال هذه الفترة، التي تعتبر من المواسم المهمة بالنسبة لهم.

وساهمت التشكيلات الرائعة من زينة العيد المنتشرة في الشوارع في إضفاء مزيد من المتعة والبهجة والإحساس بالعيد، حيث قامت بلدية مدينة أبوظبي بتركيب 2700 قطعة مضيئة من التشكيلات والمجسمات الهندسية والستائر والشرائط المضيئة المعلقة بين أعمدة الإنارة في العديد من المناطق داخل جزيرة أبوظبي والمدن الخارجية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للبلدية ومراكزها الفرعية، احتفاءً بعيد الأضحى المبارك، وإدخال البهجة والسرور على قلوب أفراد المجتمع ومشاركتهم احتفالاتهم بهذه المناسبة الجليلة.

وقامت بلدية العين وبلدية منطقة الظفرة بتزيين الشوارع الرئيسة والدوارات والجسور، بمناسبة عيد الأضحى المبارك على مستوى مدن المنطقة، حيث تم تركيب أشكال هندسية وفنية ومجسمات ثنائية وثلاثية الأبعاد تشمل أشكالاً ضوئية وعبارات تتناسب مع معاني وأجواء العيد، كعبارات عساكم من عواده، ومبارك عليكم العيد، وذلك بهدف إضافة لمسة جمالية تحمل خصوصية عيد الأضحى.