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«أوقاف دبي» تتكفل بإيفاد عدد من محدودي الدخل للحج

«أوقاف دبي» تتكفل بإيفاد عدد من محدودي الدخل للحج
16 يونيو 2024 01:53

دبي (الاتحاد) 

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نظّمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، الرحلة السنوية لأداء مناسك الحج لعدد من الحالات الإنسانية وأصحاب الدخل المحدود، ممن لم يسبق لهم أداء فريضة الحج، وجرت تغطية تكاليف الرحلة من مصرف الحج في المؤسسة، وذلك التزاماً بدورها الإنساني نحو المجتمع.
وتقدم «أوقاف دبي» سنوياً منحاً لعدد من المستحقين لأداء فريضة الحج، وفق الاشتراطات والأولويات، بما في ذلك إعطاء الأولوية لكبار السن من ذوي الدخل المحدود، الذين لم يسبق لهم أداء فريضة الحج من المصرف الخاص بالحج، وذلك تنفيذاً لشرط الواقف المرحوم هامل بن خادم الغيث الذي اشترط تخصيص إيرادات وقفه سنوياً لإيفاد الحجاج إلى بيت الله الحرام. وأكد عمر جمعة كلندر، مدير إدارة تنمية الوقف في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، حرص المؤسسة على تنظيم الرحلة السنوية لأداء مناسك الحج للحالات الإنسانية وأصحاب الدخل المحدود من غير القادرين على تحمل نفقات الحج، وتغطية كافة تكاليفها من مصرف الحجاج، لافتاً إلى حرص المؤسسة على توفير أجود الخدمات لبعثة الحجاج وهنأ كلندر الحجاج بسلامة الوصول إلى الأراضي المقدسة، وتمنى لهم طيب الإقامة، وبأن يتمكنوا من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر
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