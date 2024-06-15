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علوم الدار

الحجاج أدوا الركن الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر

الحجاج أدوا الركن الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر
16 يونيو 2024 01:53

عرفات (وام) 

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أدى حجاج الإمارات، أمس، ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر، واستمعوا إلى خطبة يوم عرفة.
وأكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، خلال تفقده الحجاج، أن القيادة الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتوفير سبل الراحة لحجاج الدولة، وخدمتهم في المجالات كافة، ووجهت بتلبية احتياجاتهم في هذه الأيام المباركة التي يجتمع فيها المسلمون من شتى بقاع الدنيا، ومن مختلف الأجناس في صعيد واحد ملبين، ومكبرين للمولى عز وجل، في مشهد تتأثر به القلوب بتلاحم، وتعايش الجموع الغفيرة من الحجاج من كل أنحاء العالم.

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