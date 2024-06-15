خليفة بن محمد يهنئ القيادة بالعيد

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، وجميع الشعوب العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب عن أصدق مشاعر الفخر والاعتزاز لجميع الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات على صعيد التطوع المحلي والعربي والعالمي، وحرصها الكبير على غرس حب التطوع بين أبناء الوطن، وتقديم العديد من المبادرات الخيرية والإنسانية، في إطار تجسيد أوجه التعاون الدولي، ما يعكس مدى الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للعمل التطوعي.

وبهذه المناسبة العطرة، رفع التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود، ونوّاب الحكام، سائلاً الله «عزّ وجل» أن يعيدها على سموهم بموفور الخير واليُمن والبركات.