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علوم الدار

سعيد بن طحنون يهنئ بالعيد

سعيد بن طحنون يهنئ بالعيد
16 يونيو 2024 01:53

العين  (وام)

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رفع معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، راجياً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية.
كما هنأ معاليه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود، ونواب الحكام، وشعب دولة الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا بالعزة والرفعة والازدهار، وأن يُديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان، وتحقيق مزيد من الإنجازات الريادية في إطار مسيرة الخير والعطاء في ظل رعاية ودعم القيادة الرشيدة.

سعيد بن طحنون
الإمارات
عيد الأضحى
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