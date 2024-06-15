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علوم الدار

الحكام يؤدون صلاة العيد ويستقبلون جموع المهنئين

مركز جامع الشيخ زايد الكبير
16 يونيو 2024 01:53

عجمان (وام)

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يؤدي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى في جامع الشيخ راشد بن حميد النعيمي في إمارة عجمان. ويؤدي الصلاة إلى جانب صاحب السمو حاكم عجمان، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.
كما يؤدي الصلاة إلى جانب سموهما عدد من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، إلى جانب المواطنين وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية في عجمان.
ويستقبل صاحب السمو حاكم عجمان جموع المهنئين بمناسبة عيد الأضحى عقب صلاة العيد مباشرة في قصر الزاهر.
كما يؤدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ زايد الكبير بالفجيرة. 
ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، وعدد من الشيوخ ومديري المؤسسات الحكومية في الإمارة.
ويتلقى صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني من جموع المواطنين والمقيمين في قصر سموه بالرميلة في الفترتين الصباحية والمسائية في أول وثاني أيام عيد الأضحى.
يؤدي صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس بأم القيوين. ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنين والمقيمين بأم القيوين.
ويستقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين بقصر سموه بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً، جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات المقيمة بأم القيوين.
كما يؤدي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك بمصلى العيد الكبير في خزام.
ويؤدي الصلاة إلى جانب سموهما عدد من الشيوخ ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.
ويستقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وأصحاب المعالي وكبار المسؤولين في الدولة وجموع المهنئين من المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة بالدولة.

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