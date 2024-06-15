الشيخة فاطمة تهنئ قرينات قادة الدول العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى

أبوظبي (وام)

بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، برقيات تهنئة إلى قرينات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتقدمت سموها، خلال البرقيات، بأسمى آيات التهاني، وأطيب التمنيات لهن بموفور الصحة والسعادة، داعية الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على بلادهن، وعلى سائر بلاد المسلمين باليمن والبركات، وعلى شعوب العالم بالأمن والأمان والازدهار.