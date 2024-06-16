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علوم الدار

رئيس الدولة يهنئ الحكام والمواطنين والمقيمين والشعوب العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك

رئيس الدولة يهنئ الحكام والمواطنين والمقيمين والشعوب العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك
16 يونيو 2024 08:17

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الحكام والمواطنين والمقيمين والشعوب العربية والإسلامية كافة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه عبر حسابه في منصة «إكس»: «أهنئ إخواني الحكام والمواطنين والمقيمين والشعوب العربية والإسلامية كافة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يديم على الإمارات الخير والعزة والنماء ويُنعم على منطقتنا والعالم أجمع بالأمن والاستقرار والسلام».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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رئيس الدولة
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