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علوم الدار

حمدان بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بحلول عيد الأضحى المبارك

حمدان بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بحلول عيد الأضحى المبارك
16 يونيو 2024 09:28

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، راجياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية.

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كما هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة المباركة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود، ونواب الحكام، وشعب الإمارات والجاليتين العربية والإسلامية المقيمين في دولة الإمارات، سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

المصدر: وام
حمدان بن زايد
عيد الأضحى المبارك
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