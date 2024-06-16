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علوم الدار

منصور بن زايد يهنئ رئيس الدولة والحكام بعيد الأضحى المبارك

منصور بن زايد يهنئ رئيس الدولة والحكام بعيد الأضحى المبارك
16 يونيو 2024 09:59

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»:«أهنئ رئيس الدولة وحكام الإمارات وشعبها والمقيمين فيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. وأسأل الله تعالى أن يعيد هذه الأيام المباركة عليهم بالخير واليمن والبركات وأن ينعم على الشعوب الإسلامية والعالم أجمع بالسلام والرخاء والازدهار».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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منصور بن زايد
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