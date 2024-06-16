منصور بن زايد يهنئ رئيس الدولة والحكام بعيد الأضحى المبارك

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»:«أهنئ رئيس الدولة وحكام الإمارات وشعبها والمقيمين فيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. وأسأل الله تعالى أن يعيد هذه الأيام المباركة عليهم بالخير واليمن والبركات وأن ينعم على الشعوب الإسلامية والعالم أجمع بالسلام والرخاء والازدهار».

أهنئ رئيس الدولة وحكام الإمارات وشعبها والمقيمين فيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك..وأسأل الله تعالى أن يعيد هذه الأيام المباركة عليهم بالخير واليمن والبركات وأن ينعم على الشعوب الإسلامية والعالم أجمع بالسلام والرخاء والازدهار. pic.twitter.com/mLcVGCxXTd — منصور بن زايد (@HHMansoor) June 16, 2024