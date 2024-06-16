سيف بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه وولي عهده والحكام بعيد الأضحى

هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



كما هنأ سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.



وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أتقدم بصادق التهاني وخالص التبريكات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وإلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد، وإلى سمو أولياء العهود، وإلى شعب الإمارات الطيب والمقيمين على أرضها والأمتين العربية والإسلامية، سائلين الله تعالى في يوم الحج الأكبر، أن يتقبل من الحجاج أعمالهم ودعاءهم، وأن تحمل هذه الأيام المباركة، الخير والأمان والسلام لمنطقتنا وللبشرية جمعاء".

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أتقدم بصادق التهاني وخالص التبريكات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وإلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد،… pic.twitter.com/uOzfRKDJXI — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) June 16, 2024