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علوم الدار

ولي عهد أبوظبي يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بمناسبة عيد الأضحى المبارك

خالد بن محمد بن زايد
16 يونيو 2024 10:24

هنّأ سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بموفور الصحة والعافية.

كما هنّأ سموّه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، ونواب الحكام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً سموه لهم جميعاً ولدولة الإمارات والعالم أجمع مزيداً من التقدم والازدهار والرخاء.

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