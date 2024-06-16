الأحد 16 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يتلقون برقيات تهنئة بعيد الأضحى من قادة الدول العربية والإسلامية

رئيس الدولة ونائباه يتلقون برقيات تهنئة بعيد الأضحى من قادة الدول العربية والإسلامية
16 يونيو 2024 13:18

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

أخبار ذات صلة
خولة السويدي تهنئ القيادة الحكيمة بحلول عيد الأضحى المبارك
حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان المهنئين بعيد الأضحى المبارك

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك، ورؤساء، وأمراء، ورؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية.

المصدر: وام
عيد الأضحى
رئيس الدولة
محمد بن زايد
آخر الأخبار
تاولانت يسجل الحضور الأول لـ«أدنوك للمحترفين» في «اليورو»
الرياضة
تاولانت يسجل الحضور الأول لـ«أدنوك للمحترفين» في «اليورو»
اليوم 15:51
بطولة حمدان بن زايد للرماية تتوج الفائزين
الرياضة
بطولة حمدان بن زايد للرماية تتوج الفائزين
اليوم 15:49
مشجع «القلب المقسوم»!
الرياضة
مشجع «القلب المقسوم»!
اليوم 15:24
خولة السويدي تهنئ القيادة الحكيمة بحلول عيد الأضحى المبارك
علوم الدار
خولة السويدي تهنئ القيادة الحكيمة بحلول عيد الأضحى المبارك
اليوم 15:22
«ممنوع الاقتراب» من تدريبات «الديوك»
الرياضة
«ممنوع الاقتراب» من تدريبات «الديوك»
اليوم 15:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©