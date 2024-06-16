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علوم الدار

طحنون بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه وحكام الإمارات بحلول عيد الأضحى

طحنون بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه وحكام الإمارات بحلول عيد الأضحى
16 يونيو 2024 13:24

هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما هنّأ سموّه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعبها ومقيميها والمسلمين حول العالم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «أتقدم بأسمى آيات التهنئة إلى مقام صاحب السمو رئيس الدولة ونائبيه وحكام الإمارات وشعبها ومقيميها والمسلمين حول العالم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على وطننا والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.. وعساكم من عواده».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
عيد الأضحى
الإمارات
طحنون بن زايد
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