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علوم الدار

الطواقم الطبية ومتطوعو عملية «الفارس الشهم 3» يؤدون صلاة العيد في غزة

الطواقم الطبية ومتطوعو عملية «الفارس الشهم 3» يؤدون صلاة العيد في غزة
16 يونيو 2024 14:08

أدت الطواقم الطبية ومتطوعو عملية «الفارس الشهم 3» مع عدد من سكان قطاع غزة، صلاة العيد، صباح اليوم، في القطاع.

ورفعت الطواقم الطبية والمتطوعون أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

كما رفعوا أسمى أيات التهنئة والتبريكات إلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات وأن يديم عليها نعم الأمن والأمان والتقدم والازدهار.

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