الأحد 16 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان المهنئين بعيد الأضحى المبارك

حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان المهنئين بعيد الأضحى المبارك
16 يونيو 2024 14:23

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر صباح اليوم، لتقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتقبل سموهما التهاني من الشيوخ وكبار رجالات الدولة والمسؤولين ومدراء الدوائر والوجهاء، وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين.

كما تقبل سموهما التهاني والتبريكات من اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، وكبار الضباط وصف الضباط ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام في القيادة العامة لشرطة عجمان.

وأعرب المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة، داعين المولى العلي القدير أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة والعافية والسعادة، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

أخبار ذات صلة
خولة السويدي تهنئ القيادة الحكيمة بحلول عيد الأضحى المبارك
الطواقم الطبية ومتطوعو عملية «الفارس الشهم 3» يؤدون صلاة العيد في غزة

حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، والشيخ محمد بن علي النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.
 

المصدر: وام
عيد الأضحى
حاكم عجمان
حميد بن راشد النعيمي
آخر الأخبار
تاولانت يسجل الحضور الأول لـ«أدنوك للمحترفين» في «اليورو»
الرياضة
تاولانت يسجل الحضور الأول لـ«أدنوك للمحترفين» في «اليورو»
اليوم 15:51
بطولة حمدان بن زايد للرماية تتوج الفائزين
الرياضة
بطولة حمدان بن زايد للرماية تتوج الفائزين
اليوم 15:49
مشجع «القلب المقسوم»!
الرياضة
مشجع «القلب المقسوم»!
اليوم 15:24
خولة السويدي تهنئ القيادة الحكيمة بحلول عيد الأضحى المبارك
علوم الدار
خولة السويدي تهنئ القيادة الحكيمة بحلول عيد الأضحى المبارك
اليوم 15:22
«ممنوع الاقتراب» من تدريبات «الديوك»
الرياضة
«ممنوع الاقتراب» من تدريبات «الديوك»
اليوم 15:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©