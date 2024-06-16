حاكم رأس الخيمة يستقبل المهنئين بحلول عيد الأضحى المبارك

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام اليوم، جموع المهنئين الذين قدموا لتهنئة سموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، التهاني من الشيوخ، وكبار المسؤولين في الدولة، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، والمواطنين، الذين دعوا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

حضر الاستقبال الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين.