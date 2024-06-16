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علوم الدار

توقعات بتكوّن سحب ركامية تصاحبها أمطار غدا

أبوظبي
16 يونيو 2024 17:47

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا، صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاَ وجنوباً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار والأتربة نهاراً، تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الخليج العربي، سيكون خفيفا إلى متوسط الموج أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:54 والثاني عند الساعة 22:09 والجزر الأول عند الساعة 14:42 والثاني عند الساعة 05:15.

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ولفت إلى بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:42 والثاني عند الساعة 07:57 والجزر الأول عند الساعة 12:04 والثاني عند الساعة 01:00 .

المصدر: وام
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