الشريفي يُهنئ القيادة الرشيدة ومنتسبي شرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية، وإلى منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً العلي القدير أن يُديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان، والمزيد من الرقي والريادة لدولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة.