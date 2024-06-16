الإثنين 17 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أسعدتموني» بشرطة دبي لأطفال النزيلات

مبادرة أسعدتموني بشرطة دبي تُسعد أطفال النزيلات (من المصدر)
17 يونيو 2024 01:10

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«وجهات دبي».. السياحية تتألق احتفالاً بعيد الأضحى
محمد المري يتفقد سير العمل في مطار دبي

للعام العاشر على التوالي، تنفذ إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي مبادرة «أسعدتموني»، بالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، بهدف أدخال البهجة والسرور على قلوب النزيلات وأبنائهن بتوزيع كسوة العيد عليهم.
حضر المبادرة، العقيد جميلة الزعابي، مدير إدارة سجن النساء الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والمقدم الدكتور علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وعدد من الضباط والأفراد من كلا الجانبين.
وقالت العقيد جميلة الزعابي، إن المبادرة تهدف إلى إسعاد أبناء النزيلات ضمن المبادرات الإنسانية التي تنفذها شرطة دبي انطلاقاً من دورها المجتمعي وحرصاً على تعزيز قيم التسامح والمحبة وإسعاد الأبناء في العيد من خلال توزيع الكسوة عليهم.
وبينت العقيد جميلة الزعابي أن إدارة السجن توفّر أجواء إيجابيّة ومريحة لأطفال النزيلات مع كافّة مستلزماتهم من المأكل المناسب والمشرب وفحوصات طبيّة دوريّة وتعليم في أساسيات القراءة والكتابة، مضيفة أن الإدارة حريصة على مشاركتهم الأفراح والمناسبات المختلفة، وإطلاق مبادرات عدّة تدخل الفرحة والبهجة لقلوب الأمهات والصغار، مؤكدة أن روح القانون هي السائدة في المكان، والركيزة التي يتم التعامل وفقها مع النزيلات وأطفالهن، وأن الأجواء السائدة أسريّة وأخويّة بالمقام الأول.

حماية الطفل
شرطة دبي
دبي
المؤسسات العقابية
حقوق الإنسان
آخر الأخبار
السعودية قدمت أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الحجاج يستقبلون أول أيام التشريق ويشرعون برمي «الجمرات»
17 يونيو 2024
طفلة تجلس على أنقاض منزل مدمر في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يعلن وقفاً جزئياً للقتال في جنوب غزة
17 يونيو 2024
استطلاعات الرأي تظهر تقدم ترامب في الولايات المتأرجحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
رغم الأزمات القضائية.. فرص ترامب قائمة في العودة إلى البيت الأبيض
17 يونيو 2024
فلسطينيون في موقع تعرض لقصف إسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر: استمرار الاتصالات المكثفة للوصول إلى اتفاق هدنة في⁧ غزة
17 يونيو 2024
ممارسات «الحوثي» فاقمت أزمة الاقتصاد اليمني وزادت أوجاعه (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الرئاسي» اليمني: ماضون في «الحزم الاقتصادي» ضد ممارسات الحوثيين
17 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©