«أسعدتموني» بشرطة دبي لأطفال النزيلات

دبي (الاتحاد)

للعام العاشر على التوالي، تنفذ إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي مبادرة «أسعدتموني»، بالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، بهدف أدخال البهجة والسرور على قلوب النزيلات وأبنائهن بتوزيع كسوة العيد عليهم.

حضر المبادرة، العقيد جميلة الزعابي، مدير إدارة سجن النساء الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والمقدم الدكتور علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وعدد من الضباط والأفراد من كلا الجانبين.

وقالت العقيد جميلة الزعابي، إن المبادرة تهدف إلى إسعاد أبناء النزيلات ضمن المبادرات الإنسانية التي تنفذها شرطة دبي انطلاقاً من دورها المجتمعي وحرصاً على تعزيز قيم التسامح والمحبة وإسعاد الأبناء في العيد من خلال توزيع الكسوة عليهم.

وبينت العقيد جميلة الزعابي أن إدارة السجن توفّر أجواء إيجابيّة ومريحة لأطفال النزيلات مع كافّة مستلزماتهم من المأكل المناسب والمشرب وفحوصات طبيّة دوريّة وتعليم في أساسيات القراءة والكتابة، مضيفة أن الإدارة حريصة على مشاركتهم الأفراح والمناسبات المختلفة، وإطلاق مبادرات عدّة تدخل الفرحة والبهجة لقلوب الأمهات والصغار، مؤكدة أن روح القانون هي السائدة في المكان، والركيزة التي يتم التعامل وفقها مع النزيلات وأطفالهن، وأن الأجواء السائدة أسريّة وأخويّة بالمقام الأول.