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محمد المري يتفقد سير العمل في مطار دبي

المري خلال الجولة (من المصدر)
17 يونيو 2024 01:10

 دبي (الاتحاد)

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قام الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، صباح أمس، أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك بجولة تفقدية في مطار دبي الدولي، للاطمئنان على سير الأمور وآلية إنجاز معاملات المسافرين القادمين والمغادرين خلال موسم إجازة عيد الأضحى المبارك، وضمان سرعة العمل وسعادة المسافرين.
وتأتي الجولة في إطار الاستعدادات الشاملة والتدابير التي تتخذها إقامة دبي باستمرار لضمان راحة وسلامة الزوار والمقيمين، قبيل المناسبات المحلية والدينية والعالمية، وذلك لحرصها على توفير أفضل الممارسات المتعلقة بالسفر والمسافرين، للحفاظ على مكانة مطارات دبي محلياً وإقليمياً وعالمياً. وتفقد خلال الجولة الإجراءات المعمول بها في المطار، مع التركيز على المسافرين المغادرين لقضاء إجازة العيد في أوطانهم، معرباً عن رضاه على مستوى جودة الأداء والاستقبال من مأموري الجوازات مؤكداً على أهمية تقديم خدمات عالية الجودة وضمان سلاسة الرحلات خلال هذا الوقت الذي يشهد تدفق أفواج كثيرة من المسافرين.
وأشاد بجهود جميع الكوادر البشرية العاملة في المطار كما هنأهم بمناسبة عيد الأضحى قبل أن يختتم جولته التي تضمنت منصة الأطفال التي تم تدشينها في أبريل 2023 للفئات العمرية من (4- 12) عاماً والبوابات الذكية والممر الذكي لافتاً أن هذه الخدمات الذكية تسهم في صنع تجربة رائعة للسفر نظراً لانسيابية العمل، وسرعة الإنجاز وتجنب الانتظار والطوابير بسبب ازدحام المطارات في هذا الوقت من السنة.
بيئة مريحة 
أشار إلى التزام إقامة دبي بتوفير بيئة آمنة ومريحة للمسافرين من خلال العمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية والشركاء لضمان تقديم تجربة سفر سلسلة تعكس مكانة إمارة دبي بصورة خاصة والإمارات بصورة عامة وتبرز وجهها الحضاري، لافتاً إلى أهمية التنسيق المستمر، لضمان استمرار تقديم أفضل الخدمات وتلبية احتياجات وتوقعات المسافرين.

محمد المري
دبي
مطار دبي الدولي
عيد الأضحى
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