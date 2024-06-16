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إقبال على مسلخ الشارقة

إقبال على مسلخ الشارقة
17 يونيو 2024 01:10

لمياء الهرمودي (الشارقة )

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استقبل سوق المواشي في الشارقة صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك عدداً كبيراً من المضحين حيث توجهوا مباشرة إلى المسلخ بعد انتهائهم من صلاة عيد الأضحى المبارك.
وفتح السوق أبوابه لاستقبال الجمهور من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 12 منتصف الليل، أما مسلخ السوق فيفتح أبوابه طوال أيام العيد من الساعة 6 صباحاً حتى 4 عصراً، وتحرص إدارة السوق على تلبية طلبات الجمهور بأسرع وقت ممكن، ودون الإخلال بمعايير جودة الخدمة المقدمة. كما حدد سوق الشارقة للمواشي مسبقاً أسعار ذبح الأضاحي بما يلي، ذبح الماعز والأغنام 15 درهماً، والأبقار والإبل 25 درهماً، أما ذبح الأبقار والإبل المتوسطة 40 درهماً، والأبقار الكبيرة والإبل 70 درهماً.
وتصل الطاقة الاستيعابية للمقصب التابع لسوق الشارقة للمواشي إلى 250 رأساً من الماشية في الساعة و 25 رأساً للأبقار موزعة على ثلاثة خطوط خدمة يعمل عليها 55 قصاباً تحت إشراف 8 مراقبين ومشرفين لضمان سلاسة سير العمليات، إضافة إلى تواجد 12 طبيباً بيطرياً للرقابة على المقصب وحظائر الماشية، وكذلك 55 عاملاً للحفاظ على نظافة المكان والمعدات وتسهيل عملية استلام وتسليم الأضاحي للجمهور.
كما وضعت إدارة السوق خطة تشغيلية متكاملة لضمان تقديم خدمات نوعية ومتكاملة تلبي احتياجات الجمهور وتساعدهم لإنجاز متطلباتهم بسلاسة وسهولة خلال أيام العيد المبارك، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، وبلدية الشارقة، وشركة ساند لإدارة المرافق المتكاملة، والدائرة الاقتصادية- الرقابة، وجمعية الشارقة للتطوع، وتطبيق«براق» التابع لشركة أصول لحلول النقل.
تم إطلاق هذا العام خدمة الحجز المسبق، إذ يمكن للمضحي التمتع بخدمة الحجز المسبق مع التوصيل إلى باب منزل العميل، بحيث يتم ذبح الأضاحي وتوصیلها للعمیل بالتعاون مع «براق»، هذا الترتیب سيسهم في تحسین سیر العملیات وتسهیل عملية توزيع الأضاحي بشكل أكثر فعالية وسلاسة، ويوفر تجربة مريحة ومرنة للعملاء لاستلام أضاحیهم بكل يسر وسهولة.
قال عبدالله المرزوقي: «تواجدت هنا باكراً ووجدت جمهوراً جيداً من المضحين توافدوا أيضاً لأداء شعيرة عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والأمن والسلام، ولم أواجه صعوبات، حيث تمت عملية الدفع، وانتظار الدور ومن ثم استلام الأضحية، وهي مجهزة بالكامل ومعبئة بشكل جيد، ونوجه الشكر والتقدير للعاملين هنا والمشرفين على حسن إدارتهم وتعاونهم.

المواشي
الشارقة
عيد الأضحى
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