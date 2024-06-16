بلدية أبوظبي ترفع جاهزية المسالخ لاستقبال 37 ألف أضحية

هالة الخياط (أبوظبي)

توافد المضحون خلال ساعات الصباح الأولى من يوم أمس، على المسالخ التي خصصتها بلدية مدينة أبوظبي لاستقبال الجمهور، وذلك بعد الانتهاء من صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط توقعات باستمرار توجه الجمهور إلى المسالخ اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء.

واتجه بعض المضحين إلى التطبيقات الذكية للحصول على خدمات تجهيز الأضاحي، حيث وضعت البلدية خيارين أمام الجمهور للحصول على خدمات تجهيز الأضاحي، منها التطبيقات الذكية لطلب الأضاحي، من خلال تطبيقات: (ذبيحتي، ذبائح الجزيرة، ذبائح الإمارات، حلال مزارعنا)، أو من خلال زيارة مسالخ (الوثبة، بني ياس، الشهامة).

ورفعت بلدية مدينة أبوظبي جاهزية المسالخ التابعة لها لاستقبال نحو 37 ألف أضحية وذبيحة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وعملت على زيادة أعداد القصابين والعمال وطواقم الصيانة، وكذلك زيادة أعداد مسؤولي تسلم الذبائح وتسليم اللحوم في كل مسلخ، بالإضافة إلى الاستعداد لتلبية طلبات الجمهور عبر تطبيقات الهواتف الذكية، لتقديم خدماتها بكل سهولة ويسر.

وجهزت البلدية الساحات الخارجية للمسالخ بخيام مكيفة وممرات مظللة تتوافر بها مياه الشرب المبردة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الجمهور الكريم، حيث يصادف عيد الأضحى المبارك منتصف شهر يونيو مع بداية فصل الصيف، كما تولي اهتماماً خاصاً لمرتادي المسالخ من أصحاب الهمم وكبار المواطنين.

وبدأت خدمات المسالخ من الساعة 6:00 صباحاً وتستمر حتى 5:30 مساءً خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث خصصت البلدية مسلخ أبوظبي الآلي في منطقة ميناء زايد لتجهيز ذبائح الهلال الأحمر والتطبيقات الذكية، بينما تم تخصيص كل من مسلخ بني ياس ومسلخ الوثبة الآلي لاستقبال وتجهيز ذبائح الجمهور الكريم، في حين تم تخصيص مسلخ الشهامة الآلي لاستقبال وتجهيز ذبائح الجمهور والتطبيقات الذكية معاً.

وعملت البلدية على زيادة أعداد القصابين في كافة المسالخ، حيث يبلغ عدد القصابين في مسلخ بني ياس 150 قصاباً لتجهيز نحو 13 ألف أضحية وذبيحة متوقعة، و50 قصاباً في مسلخ أبوظبي الآلي لتجهيز نحو 10 آلاف أضحية وذبيحة، و50 قصاباً في مسلخ الشهامة الآلي لتجهيز نحو 7 آلاف أضحية وذبيحة، و45 قصاباً في مسلخ الوثبة الآلي لتجهيز نحو 7 آلاف أضحية وذبيحة.

وتم توفير كادر طبي بيطري متخصص في كل مسلخ، لفحص الحيوانات المعدة للذبح قبل ذبحها، ثم فحص اللحوم بعد عمليات الذبح للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، وذلك لضمان إنتاج لحوم صحية خالية من أي مسببات مرضية، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

المسالخ المعتمدة

دعت بلدية مدينة أبوظبي الجمهور إلى تجنب القيام بعمليات الذبح خارج المسالخ المعتمدة، حيث تعد مخالفة يعاقب عليها القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي، كما تقوم الفرق التابعة لإدارة التفتيش في المراكز الفرعية للبلدية باستقبال البلاغات ومتابعتها وتطبيق الغرامات على المخالفين.