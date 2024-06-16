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علوم الدار

«وجهات دبي».. السياحية تتألق احتفالاً بعيد الأضحى

برواز دبي (من المصدر)
17 يونيو 2024 01:10

آمنة الكتبي (دبي) 

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استقبلت مدينة الطفل وبرواز دبي، منذ ساعات الصباح الأولى لأول أيام عيد الأضحى المبارك، آلاف الزوار من العائلات، الباحثين عن قضاء أوقات ممتعة بصحبة العائلة والأصدقاء، حيث تم توزيع العيديات في برواز دبي وتقديم عروض استعراضية ممتعة، كما تم تنظيم ورش تعليمية وترفيهية.
وشهدت الحدائق إقبالاً لافتاً من العائلات للتنزه والاستمتاع بالشواطئ، حيث تضمنت الفعاليات ركوب الخيل في نادي حديقة مشرف الوطنية، وتجربة إطعام الحيوانات في الحضيرة وركوب الدراجات والركض في المسارات المخصصة وركوب قوارب الكياك في بحيرة ليم.
و اتخذت بلدية دبي كل الإجراءات اللازمة لاستقبال الجمهور، حيث توفر حدائق وشواطئ دبي، تجارب مميزة بالقرب من الطبيعة، مع خيارات متنوعة من المناطق والمرافق الترفيهية، لتتناسب مع خطط الزوار، خلال عطلة عيد الفطر السعيد، للاستمتاع بأوقاتهم مع العائلات والأصدقاء.
وتضم دبي مجموعة من الحدائق المفتوحة المناسبة لتجمعات الأهل والأصدقاء في الهواء الطلق، والتي يحمل كل منها طابعاً مختلفاً يجمع بين الأنشطة الترفيهية، والاسترخاء، وممارسة الرياضة، وغيرها، كما يتميز بعضها برسوم دخول مخفضة.
وقامت بلدية دبي بتعزيز استعداداتها لعيد الأضحى، وذلك في جميع قطاعات العمل والمرافق التابعة لها بهدف ضمان تقديم خدمات البلدية لأفراد المجتمع كافة، على أكمل وجه، من خلال إعداد الخطط واتباع الاستراتيجيات الفعالة في مختلف القطاعات، وتم تحديد ساعات العمل في الحدائق الكبرى التابعة لبلدية دبي، خلال أيام العيد، والتي تشمل الصفا، وزعبيل، والممزر، ومشرف الوطنية، والخور.
وأعلنت بلدية دبي عن تنظيم فعاليات ترفيهية متنوعة، خلال عيد الأضحى، بهدف تنشيط الحدائق والمرافق العامة، خلال فترة العيد، وقضاء الأسر والأصدقاء أوقاتاً أكثر بها، وزيادة أعداد الزوار من خلال التنويع في الفعاليات والعروض.
وبحسب بلدية دبي، تفتح حدائق البحيرات وحدائق الأحياء السكنية من 8 صباحاً إلى منتصف الليل، فيما تبدأ حدائق مشرف الوطنية، والممزر والصفا والخور وزعبيل باستقبال الزوار من الساعة 8 صباحاً إلى 11 ليلاً، كما ويستقبل مضمار الدراجات الجبلية، ومضمار المشي الجبلي في حديقة مشرف الوطنية الزوار من شروق الشمس إلى قبل ساعة من موعد الغروب.
 يستقبل برواز دبي الزوار، من الساعة 9 صباحاً إلى 9 مساءً، وسيتم تنظيم عروض استعراضية من الرابعة إلى السابعة مساءً، بينما تستقبل حديقة الطفل الزوار، من 9 صباحاً إلى 8 مساءً، وتبدأ الأنشطة والفعاليات، وتتضمن ورشاً وبرامج وعروضاً للعيد السعيد منها، فعالية ركن إبداعات عيدوا ويانا، ومسابقة فرحة العيد، من الساعة 10 صباحاً إلى 12 ظهراً، ومن الرابعة إلى السابعة مساءً، أما الحديقة القرآنية فتستقبل الزوار، من الساعة 8 صباحاً إلى 10 مساءً، ويستقبل كهف المعجزات والبيت الزجاجي الزوار، من 9 صباحاً إلى 9 مساءً.

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