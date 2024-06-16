أبوظبي ترسم البهجة في القلوب طوال العيد

هالة الخياط (أبوظبي)

شهدت مراكز التسوق التجارية والمدن الترفيهية في مدينة أبوظبي إقبالاً من قبل الأسر والأطفال، مستفيدين من البرامج التي تضمنتها والفعاليات الترفيهية التي وفرتها للأطفال منذ الصباح الباكر. وخصصت المراكز التجارية مساحات للعروض الفنية الحية والتراثية، إلى جانب العروض الخاصة بالأطفال المفعمة بالمرح للزوار الصغار.

وشهدت صالات الألعاب والأماكن المخصصة للأطفال في مراكز التسوق، إقبالاً كبيراً من الأسر للترفيه عن أطفالها، حيث تنافست المراكز لاستقطاب أكبر عددٍ من الأطفال بتنظيم المسابقات الترفيهية، وتقديم الهدايا والجوائز والعروض.

وشكلت مدن ياس الترفيهية، ممثلة في (عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتر وولد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وسي وورلد أبوظبي) مقصداً للعديد من العائلات، لما تقدمه من أجواء مفعمة بروح البهجة والفرح، والعديد من الفعاليات والعروض الترفيهية التي تمنح الضيوف أوقاتاً عائلية مميزة.

وشهدت الشواطئ في مدينة أبوظبي وضواحيها، إقبالاً كبيراً من الأسر والأطفال والزوار، خلال أول أيام عيد الأضحى، خاصة خلال ساعات ما قبل غروب الشمس، وحتى ساعات متأخرة من الليل، استمتاعاً بأجواء العيد وسط المناظر الطبيعية.

وكان للرياضات المائية والشاطئية حضورها أمس، حيث اتجه عدد كبير من الجمهور إلى الشواطئ الممتدة على كورنيش أبوظبي، بالإضافة إلى شاطئي الحديريات والبطين. وأكدت بلدية مدينة أبوظبي جاهزية الشواطئ لاستقبال الزوار خلال أيام عيد الأضحى المبارك، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الإقبال المتزايد من السكان والزوار عليها خلال فترة العيد.

ودعت البلدية الجمهور إلى الاستمتاع بأجواء العيد، والحفاظ على مرافق الشواطئ وكافة الممتلكات العامة، والاسترشاد باللوحات الإرشادية الموجودة في الشواطئ، والتي تتضمن التعليمات التي يجب التقيد بها للزائرين، وتهدف للحفاظ على سلامتهم في المقام الأول.

وتتوافر في الشواطئ العديد من الخدمات كالألعاب المائية، واستخدام نظام النداء المركزي لتنبيه الزوار بمواعيد افتتاح الشاطئ، وانتهاء موعد السباحة، بالإضافة إلى إطلاع الزوار على الأحداث الجارية في الشاطئ.

وتعد الشواطئ الممتدة على طول كورنيش أبوظبي من الشواطئ ذات المعايير العالمية، وتضم العديد من المرافق، مثل مناطق ألعاب للأطفال، مكتبة شاطئية، الرياضات البحرية، خدمات الكراسي والمظلات الشاطئية.

عناية

تولي البلدية عناية كبيرة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة على شواطئ أبوظبي، من خلال توفير وسائل الترفيه التي تتناسب مع حالاتهم وتحقق لهم السعادة والمرح، حيث توفر خدمات الكرسي العائم في شاطئي الكورنيش والبطين. كما توفر دورات مياه مخصصة لهذه الفئة وميزة الدخول المجاني إلى الشواطئ.