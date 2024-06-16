«عيدة» و«همام».. أجمل «عيدية»

أبوظبي (الاتحاد)

رزقت أسرة مواطنة بأول مواليد عيد الأضحى في العاصمة أبوظبي، أطلقت عليها اسم «عيدة» ابتهاجاً بالمناسبة. واستقبل مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، المولودة «عيدة» سالم الرامس بعد دقائق من صلاة عيد الأضحى المبارك بصحة جيدة ووزنها 2.98 كيلوغرام. وقال المواطن والدها: «سعدنا باستقبال طفلتنا في هذا اليوم المبارك. ونود أن نشكر جميع أفراد كادر الرعاية في المستشفى». كما استقبل مستشفى برجيل في أبوظبي مواليد أول أيام عيد الأضحى في المستشفى، الطفل «همام»، وقال الدكتور فادي هاشم، استشاري أمراض النساء والتوليد: «من المفرح دائماً أن نشهد وصول الأطفال في المناسبات، خاصة عيد الأضحى».