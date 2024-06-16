عيدنا.. بهجة وإنسانية

عمت «بهجة العيد» ربوع العاصمة أبوظبي، ومختلف إمارات الدولة، أمس، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وتبادل المواطنون والمقيمون التهاني بالمناسبة مع الأهل والأقارب والأصدقاء عقب صلاة العيد، ووزعوا «العيدية» على الأطفال، في أجواء من المحبة والتراحم والترابط الأسري والمجتمعي. ومنذ ساعات الصباح الأولى شهدت الحدائق والشواطئ في مختلف المناطق إقبالاً لافتاً من العائلات للتنزه والاستمتاع بالشواطئ، والساحات الخضراء، وفي المساء شهدت مراكز التسوق والمدن الترفيهية في أبوظبي إقبالاً من قبل الأسر والأطفال للاستمتاع بالبرامج والفعاليات الترفيهية التي وفرتها للأطفال.

(تصوير: علي عبيدو - حسن الرئيسي )