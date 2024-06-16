الإثنين 17 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عيدنا.. بهجة وإنسانية

عيدنا.. بهجة وإنسانية
17 يونيو 2024 01:09

عمت «بهجة العيد» ربوع العاصمة أبوظبي، ومختلف إمارات الدولة، أمس، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وتبادل المواطنون والمقيمون التهاني بالمناسبة مع الأهل والأقارب والأصدقاء عقب صلاة العيد، ووزعوا «العيدية» على الأطفال، في أجواء من المحبة والتراحم والترابط الأسري والمجتمعي. ومنذ ساعات الصباح الأولى شهدت الحدائق والشواطئ في مختلف المناطق إقبالاً لافتاً من العائلات للتنزه والاستمتاع بالشواطئ، والساحات الخضراء، وفي المساء شهدت مراكز التسوق والمدن الترفيهية في أبوظبي إقبالاً من قبل الأسر والأطفال للاستمتاع بالبرامج والفعاليات الترفيهية التي وفرتها للأطفال. 
(تصوير: علي عبيدو - حسن الرئيسي )

أخبار ذات صلة
«الرئاسي» اليمني: ماضون في «الحزم الاقتصادي» ضد ممارسات الحوثيين
بعثة الأمم المتحدة تؤكد التزامَها بإنهاء الأزمة الليبية
الإمارات
عيد الأضحى
آخر الأخبار
السعودية قدمت أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الحجاج يستقبلون أول أيام التشريق ويشرعون برمي «الجمرات»
17 يونيو 2024
طفلة تجلس على أنقاض منزل مدمر في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يعلن وقفاً جزئياً للقتال في جنوب غزة
17 يونيو 2024
استطلاعات الرأي تظهر تقدم ترامب في الولايات المتأرجحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
رغم الأزمات القضائية.. فرص ترامب قائمة في العودة إلى البيت الأبيض
17 يونيو 2024
فلسطينيون في موقع تعرض لقصف إسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر: استمرار الاتصالات المكثفة للوصول إلى اتفاق هدنة في⁧ غزة
17 يونيو 2024
ممارسات «الحوثي» فاقمت أزمة الاقتصاد اليمني وزادت أوجاعه (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الرئاسي» اليمني: ماضون في «الحزم الاقتصادي» ضد ممارسات الحوثيين
17 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©