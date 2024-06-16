الحكام يستقبلون المهنئين بعيد الأضحى المبارك

إمارات الدولة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، المهنئين بحلول عيد الأضحى المبارك، وذلك في قصر البديع العامر.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة الدينية العظيمة، من الشيوخ وكبار المسؤولين، ومن معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي عبدالله بن مهير الكتبي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، ومن كبار ضباط القيادة العامة لشرطة الشارقة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالشارقة، والوجهاء وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين.

وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم إلى صاحب السمو حاكم الشارقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجين من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأعرب المهنئون عن تهانيهم الخالصة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة على سموه أعواماً عديدة وأزمنةً مديدة، وأن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعباً الرخاء والأمان والتقدم في المجالات كافة، وأن ينعم على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والألفة والسلام.

حضر الاستقبال بجانب سموهم، كل من الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ محمد بن أحمد القاسمي، نائب رئيس مجلس النفط، والشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، والشيخ المهندس محمد بن عبدالله بن ماجد القاسمي، مدير دائرة شؤون البلديات، وعدد من الشيوخ، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء الدوائر والهيئات الحكومية.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر، أمس، لتقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتقبل سموهما التهاني من الشيوخ وكبار رجالات الدولة والمسؤولين ومديري الدوائر والوجهاء، وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين.

كما تقبل سموهما التهاني والتبريكات من اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، وكبار الضباط وصف الضباط ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام في القيادة العامة لشرطة عجمان.

وأعرب المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة، داعين المولى العلي القدير أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة والعافية والسعادة، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، والشيخ محمد بن علي النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أمس، في قصر سموه بالرميلة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك.

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبالات، الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي. وتقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وعبّر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

حضر الاستقبالات، محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور أحمد الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.

كما تقبّل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه، أمس، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، من الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المهنئين الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم التهاني بهذه المناسبة.

وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات من اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين، وكبار ضباط القيادة العامة لشرطة أم القيوين، ومن اللواء خالد يوسف بن حضيبة، المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب وضباط الإدارة، ومن العميد الدكتور سالم حمد بن حمضة، مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين وضباط الإدارة، داعين العلي القدير أن يمنّ على سموه بالصحة والعافية، وعلى القيادة الرشيدة للدولة بدوام الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والرقي.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الشيوخ وشيوخ القبائل والمواطنين ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية والاتحادية وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية ورجال الأعمال والتجار بالدولة.

وأعرب المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة، داعين المولى العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.

وعبر المهنئون عن صادق التهاني والتبريكات لسموه بهذه المناسبة، داعين العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والشيخ أحمد بن خالد المعلا، رئيس دائرة التخطيط العمراني، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وعدد من الشيوخ، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، أمس، جموع المهنئين الذين قدموا لتهنئة سموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، التهاني من الشيوخ، وكبار المسؤولين في الدولة، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، والمواطنين، الذين دعوا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعباً، بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

حضر الاستقبال الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين.

كما استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس «دبي للإعلام»، صباح أمس، في مجلس زعبيل بدبي، المهنئين بعيد الأضحى المبارك.

وتقبل سموهما، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من جمع من الشيوخ وأعيان البلاد ومعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين. وابتهل المهنئون إلى الله العليّ القدير أن يديم على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، موفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات أسباب الرقي والتقدم والازدهار في ظل قيادتنا الرشيدة، وأن يمنّ على دولة الإمارات وشعبها المعطاء بمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار.

كما تقبّل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، التهاني والتبريكات من قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وشرطة دبي، وجهاز أمن الدولة، والإدارة العامة للجنسية وشؤون الأجانب في دبي، والدفاع المدني في دبي، والسلك القضائي. كذلك تقبّل سموهما، التهاني بعيد الأضحى من عدد من رؤساء ومديري الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وجموع المواطنين وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية في الدولة، حيث تمنوا أن يعيده الله على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليُمن والبركات.