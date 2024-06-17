سجلت أم القيوين تسجل أقل درجة حرارة في الدولة، صباح اليوم.

وقال الأرصاد عبر حسابه الرسمي في منصة إكس إن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي : 25.1 درجة مئوية في أم القيوين الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 25.1 درجة مئوية في أم القيوين الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today morning is 25.1°C in Umm Al Quwain at 05:15 UAE Local time. pic.twitter.com/2Yv3vVtYQm — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) June 17, 2024