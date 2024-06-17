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علوم الدار

أم القيوين تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

موضوعية
17 يونيو 2024 08:25

سجلت أم القيوين تسجل أقل درجة حرارة في الدولة، صباح اليوم.
وقال الأرصاد عبر حسابه الرسمي في منصة إكس إن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي : 25.1 درجة مئوية في أم القيوين الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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