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علوم الدار

"الهلال الأحمر" يدشن مشروع توزيع لحوم الأضاحي في حضرموت

"الهلال الأحمر" يدشن مشروع توزيع لحوم الأضاحي في حضرموت
17 يونيو 2024 12:49

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مشروع توزيع لحوم الأضاحي في محافظة حضرموت، حيث جرى خلال اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك توزيع 279 أضحية، استفاد منها 1,116 أسرة من أصحاب الهمم ومرضى السرطان والفشل الكلوي والفئات الأكثر احتياجاً بمديريتي المكلا وغيل باوزير في المحافظة.

 

ويستهدف المشروع توزيع 904 أضاحي على 6,328 فردا في عدد من مديريات محافظة حضرموت خلال أيام التشريق.

 

ويأتي المشروع ضمن سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والتي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجاً في المحافظة وإدخال البهجة والسرور عليهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

 

وأعرب حميد راشد الشامسي، مستشار التنمية والتعاون الدولي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت، بهذه المناسبة، عن سعادته بإطلاق هذا المشروع الذي يعكس حرص دولة الإمارات على دعم الأشقاء في اليمن، وتقديم العون للأسر المحتاجة في حضرموت، مؤكدًا أن توزيع الأضاحي يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الروابط الإنسانية والتخفيف من معاناة الفئات الأكثر احتياجاً.

 

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وأوضح أن هذا المشروع يعد جزءًا من سلسلة من المشاريع الإنسانية التي تنفذها الهيئة في مختلف المناطق، سعياً منها لتعزيز التضامن الاجتماعي وتحقيق التكافل بين جميع أفراد المجتمع، موجها الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع الإنساني.

 

من جهتهم ثمن المستفيدون جهود فريق الهلال الأحمر الإماراتي وما يقوم به من دور إنساني في مختلف المجالات لمواجهة التحديات الصعبة التي يعيشها المواطنون في محافظة حضرموت.

 

وأكدوا أن هذه المبادرة الخيرية ساهمت في إدخال البهجة والسرور على أسرهم خلال هذه المناسبة الدينية المباركة، معربين عن امتنانهم الكبير لقيادة وشعب الإمارات على هذا الدعم.

المصدر: وام
الأضاحي
حضرموت
الهلال الأحمر الإماراتي
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