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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس أيسلندا بذكرى تأسيس بلاده

رئيس الدولة ونائباه
17 يونيو 2024 13:33

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة جودني يوهانسون رئيس جمهورية أيسلندا، بمناسبة ذكرى تأسيس بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس جودني يوهانسون.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى معالي بيارني بينيديكتسون رئيس وزراء جمهورية أيسلندا.
 

المصدر: وام
أيسلندا
آيسلندا
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