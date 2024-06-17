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حمد الشرقي يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى

حمد الشرقي يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى
17 يونيو 2024 14:05

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك في قصر سموه بالرميلة.

حضر الاستقبالات، الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية في الفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي .

وتقبل سموّه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

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وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبالات، محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة، والدكتور أحمد الزيودي مديرمكتب سمو ولي عهد الفجيرة ، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.

المصدر: وام
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الفجيرة
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