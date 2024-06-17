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علوم الدار

طقس الإمارات صحو إلى غائم جزئيا غدا

أبوظبي
17 يونيو 2024 17:47

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب قد تكون ركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً.
وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة غدا، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون موج البحر في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج أحياناً. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:40 والمد الثاني عند الساعة 22:38، والجزر الأول عند الساعة 15:27 والجزر الثاني عند الساعة  05:56.
أما بحر عمان، فيكون خفيف الموج. فيما يحدث المد الأول عند الساعة  07:57 والمد الثاني عند الساعة 18:20، والجزر الأول عند الساعة 13:08 والجزر الثاني عند الساعة 01:32.

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المصدر: وام
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