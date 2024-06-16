«إقامة دبي» تنظّم احتفالات عمالية بمناسبة عيد الأضحى

دبي (الاتحاد)

انطلقت فعاليات الاحتفالات العمالية، التي ينظمها قطاع تنظيم العمل في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كجزء من مبادراتها العمالية السنوية التي أعلنت عن تنظميها مؤخراً، بناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تقديراً لدور القوى العاملة الفعال في مسيرة النهضة التي تشهدها الدولة.

تشمل الاحتفالات العمالية، التي تقام يومي 16 و17 يونيو الجاري في 3 مواقع رئيسية في دبي هي جبل علي والمحيصنة والقوز بالقرب من السكنات العمالية، العديد من الأنشطة الترفيهية والرياضية، بالإضافة إلى تقديم جوائز قيمة، منها سيارة جديدة وسبائك ذهبية وتذاكر سفر واشتراك لمدة سنة في تطبيق «أترانجي».

وضمن إطار تسهيل صلاة العيد على الآلاف من العمال، قام قطاع تنظيم العمل في إقامة دبي بالتعاون والتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بإقامة مصلى مؤقت للعيد يتسع للآلاف من المصلين في منطقة جبل علي بجانب السكنات العمالية، بهدف تسهيل أداء الصلاة على العمال بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتعليقاً على هذه الاحتفالات التي تقام بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، قال اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال، رئيس جائزة تقدير: «نمضي قدماً في تنظيم احتفالاتنا العمالية وتعزيز أنشطتها بعد النجاح الباهر الذي حققته الاحتفالات السابقة والمشاركة الواسعة فيها من قبل العمال وأسرهم. وسعداء بأن تصبح جزءاً من ثقافة مجتمعنا الاقتصادي عربون تقدير لما تقدمه القوى العاملة من جهود رائعة لتعزيز مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد».

وحول مصلى العيد، أعرب اللواء عبيد بن سرور عن بالغ تقديره للدعم الذي قدمته دائرة الشؤون الإسلامية لفكرة إنشاء مصلى مؤقت لأول مرة في منطقة السكنات العمالية في منطقة جبل علي بطاقة استيعابية كبيرة جداً، لإتاحة الفرصة للعمال لأداء صلاة العيد بسهولة ويسر تعبداً وتقرباً إلى الله.

وقال اللواء عبيد: «ضمن شعار احتفالات العيد العمالية تحت عنوان (لنحتفل بالعيد معاً) أبارك للعمال بهذه المناسبة العزيزة وأتمنى لهم عيداً مباركاً لهم ولعوائلهم وأعاده الله عليهم باليُمن والبركات، راجياً لهم الاستمتاع بفرحة العيد وسط أجواء من السعادة والمتعة بفضل الأنشطة المتنوعة التي تتضمنها احتفالات العيد».

وصرّح أحمد عبدالله كنكزار، مدير إدارة المراكز الخارجية بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بأنه قد تم توزيع 10000 وجبة خلال صلاة العيد في منطقتي العمال بجبل علي والمحيصنة، عاكساً بذلك روح التعاون والسلام بين مختلف فئات المجتمع، مثمناً الجهود المبذولة من قبل جميع الجهات الداعمة لهذه المبادرة ومنها: الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي ومركز المنار ومتطوعي الخير، مؤكدين انتهاجنا لمسيرة قيادتنا الرشيدة في خدمة رسالة العطاء، ومسؤوليتنا المجتمعية، ليعم الخير والسلام على الجميع. ومن جانبهم، أعرب العمال عن بالغ تقديرهم لفكرة إنشاء المصلى المؤقت بجانب السكنات العمالية في منطقة جبل علي، مشيرين إلى أنها سهلت عليهم أداء الصلاة بسهولة ويسر دون الاضطرار للتحرك إلى مناطق أخرى بعيدة نسبياً عن أماكن سكنهم. وقد أدى العمال صلاة العيد بفرح ويسر، وقام فريق العمل المشرف على تنظيم المصلى بتوزيع وجبة الإفطار عليهم عقب الصلاة، متمنين لهم عيداً مباركاً.

وعلى صعيد احتفالات العيد العمالية، من المتوقع أن يشارك فيها عشرات الآلاف من العمال على غرار احتفالات عيد الفطر السعيد. وتهدف الاحتفالية إلى جمع أفراد المجتمع العمالي معاً لعيش تجربة لا تُنسى مليئة بالترفيه والرياضة، وفرصة الفوز بجوائز قيّمة.

يذكر أن الاحتفالات التي تنظمها «إقامة دبي»، تهدف إلى تعزيز سمعة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل، وإلى تسليط المزيد من الأضواء على جهود دولة الإمارات في مجال رعاية قواها العاملة، والتأكيد على الأولوية التي يحظون بها كمساهم أساسي في مسيرة النهضة والتنمية الكبرى التي تشهدها الدولة على كافة الأصعدة.