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الشيوخ برأس الخيمة يؤدون صلاة  الجنازة على جثمان الشيخ ناصر بن محمد القاسمي

الشيوخ برأس الخيمة يؤدون صلاة  الجنازة على جثمان الشيخ ناصر بن محمد القاسمي
17 يونيو 2024 21:19

أدى الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له الشيخ ناصر بن محمد بن سالم القاسمي بجامع الشيخ زايد برأس الخيمة عصر اليوم.

كما أدى الصلاة الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين وأبناء الجالية العربية المقيمة.

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وقد شيع جثمان الفقيد في مقبرة القواسم بمنطقة العريبي في رأس الخيمة. وتقدم المشيعون بالعزاء إلى الشيوخ، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان.

المصدر: وام
رأس الخيمة
جنازة
الشيوخ
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