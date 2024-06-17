«قريبون منكم» تعزز التواصل مع موظفي «شرطة دبي»

دبي (الاتحاد)

التقى اللواء علي أحمد غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، واللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، مع موظفي الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ضمن برنامج «قريبون منكم»، الذي يهدف إلى تلمس احتياجات الموظفين عن قرب وصولاً لتحقيق مستويات متقدمة في استدامة سعادة موظفي شرطة دبي. وحضر اللقاء، المقدم أحمد حسن الحفيتي مدير إدارة المبادرات والمشاريع في الإدارة العامة للتميز والريادة، والمقدم محمد العسماوي، رئيس قسم السعادة والإيجابية في الإدارة العامة للموارد البشرية، وعدد من الضباط وضباط صف والأفراد.

وفي بداية اللقاء، ثمن اللواء علي غانم، الدور الكبير الذي يقوم به موظفو الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في تحقيق أهداف القيادة العامة لشرطة دبي والتميز في العمل، لافتاً إلى أن مثل هذه اللقاءات مع الموظفين تهدف إلى تعزيز التواصل الفعال والهادف لتحسين الخدمات المقدمة لهم. وأكد اللواء علي غانم حرص شرطة دبي على تشجيع وتكريم الموظفين المتميزين والإشادة بجهودهم، وتوفير مزايا عديدة سواء في الجانب الصحي أوالسكني أو التعليمي أو المادي، مشيراً إلى أن مثل هذا التواصل معهم ينتج عنه معرفة مواطن التحسين في الخدمات المقدمة لهم الأمر الذي ينعكس إيجاباً على منظومة العمل ويعزز قيم الولاء ويحقق التناغم والترابط في أداء مختلف المهام الوظيفية، مبيناً أن «شرطة دبي» تقدر جهد كل موظف يعمل بجد واجتهاد لتحقيق مؤشرات مكافحة الجريمة وبسط الأمن والأمان وإسعاد الجمهور من المتعاملين مع شرطة دبي.

من جهته، أوضح اللواء الدكتور صالح مراد إلى أن «شرطة دبي» تحرص دائماً على توفير بيئة عمل إيجابية وسعيدة للموظفين من خلال تنظيم العديد من المبادرات، إلى جانب حرصها على تقدير جهود الموظفين من خلال التكريم والتحفيز المستمر لهم، مؤكداً أن شرطة دبي تولي اهتماماً كبيراً لتحقيق واستدامة سعادة موظفيها كونها تدرك أن آثار الرضا الوظيفي تنعكس بشكل كبير على الإنتاج وجودة الأداء في العمل وتعزز روح المبادرة والإبداع، وبالتالي ينعكس ذلك على تحقيق مؤشر سعادة الجمهور الخارجي.