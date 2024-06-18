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رئيس الدولة ونائباه يهنئون خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج

رئيس الدولة ونائباه يهنئون خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج
18 يونيو 2024 08:28

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1445هجرية.

وأعرب سموه عن خالص التهاني بالنجاح الكبير لموسم الحج هذا العام، والذي تحقق بفضل من الله تعالى، ثم بفضل العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ومؤسساتها لخدمة ضيوف الرحمن، ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة وأمان.

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كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.

المصدر: وام
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الحج
السعودية
خادم الحرمين الشريفين
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