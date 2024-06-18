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حاكم الشارقة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج

حاكم الشارقة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج
18 يونيو 2024 11:50

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1445هجرية، معرباً سموه عن خالص التهاني بالنجاح الكبير لموسم الحج هذا العام.

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كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، برقيات تهنئة مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.

المصدر: وام
سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
خادم الحرمين الشريفين
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