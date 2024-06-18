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علوم الدار

حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة المغفور لها جلثم سعيد الغفلي

حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة المغفور لها جلثم سعيد الغفلي
18 يونيو 2024 14:16

قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، مساء أمسِ، واجب العزاء في وفاة المغفور لها جلثم سعيد مصبح بن هلال الغفلي.

وأعرب سموهما، خلال زيارتهما مجلس العزاء، بمنطقة فلج المعلا بأم القيوين، عن خالص تعازيهما ومواساتهما إلى أسرة الفقيدة وذويها، داعين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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كما قدّم واجب العزاء معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.

المصدر: وام
حاكم أم القيوين
سعود بن راشد المعلا
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