الثلاثاء 18 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم عجمان يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج

حاكم عجمان يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج
18 يونيو 2024 14:41

بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1445هجرية.

وأعرب سموه عن خالص التهاني بالنجاح الكبير لموسم الحج هذا العام، الذي تحقق بفضل من الله تعالى، ثم بفضل العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين، لخدمة ضيوف الرحمن، ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة وأمان.

أخبار ذات صلة
حاكم الفجيرة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج
حاكم رأس الخيمة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج

وثمن سموه الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة الرشيدة للمملكة العربية السعودية والمؤسسات المعنية، والتي تكللت بالنجاح المتميز الذي حققه موسم الحج لهذا العام.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.

المصدر: وام
حاكم عجمان
حميد بن راشد النعيمي
خادم الحرمين الشريفين
آخر الأخبار
حاكم الفجيرة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج
علوم الدار
حاكم الفجيرة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج
اليوم 14:56
«عاشق» السيتي وجوارديولا يدخل التاريخ في «سلة أميركا»
الرياضة
«عاشق» السيتي وجوارديولا يدخل التاريخ في «سلة أميركا»
اليوم 14:53
حاكم عجمان يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج
علوم الدار
حاكم عجمان يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج
اليوم 14:41
حاكم رأس الخيمة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج
علوم الدار
حاكم رأس الخيمة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج
اليوم 14:34
خصيف يتصدر «دقائق اللعب» مع «فخر أبوظبي»
الرياضة
خصيف يتصدر «دقائق اللعب» مع «فخر أبوظبي»
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©