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«الهلال» يوزع كسوة العيد والأضاحي على الأسر الصومالية غير القادرة في مقديشو

«الهلال» يوزع كسوة العيد والأضاحي على الأسر الصومالية غير القادرة في مقديشو
18 يونيو 2024 15:27

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي كسوة العيد على 600 عائلة في العاصمة الصومالية مقديشو، إلى جانب 3500 أضحية، ما ساهم في إدخال الفرحة والبهجة إلى قلوب أفرادها في هذه المناسبة المباركة.

وأكدت الهيئة بهذه المناسبة أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعمها المستمر للأسر غير القادرة، وتخفيف الأعباء عنها، تجسيداً لروح التضامن الإنساني الذي تلتزم به الإمارات تجاه الشعوب الشقيقة والصديقة.

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شهدت الفعالية حضور عدد من ممثلي الهيئة والسلطات المحلية الذين أشادوا بدور الهلال الأحمر الإماراتي في تقديم الدعم والمساندة للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم.

من جهتها، أعربت الأسر المستفيدة عن شكرها وامتنانها لهذه المبادرة الكريمة التي تعكس عمق الروابط الأخوية بين الشعبين الإماراتي والصومالي، وتعزز روح الأمل والتكاتف في مواجهة التحديات.

المصدر: وام
الهلال الأحمر الإماراتي
مقديشو
الصومال
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