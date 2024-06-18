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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
18 يونيو 2024 17:28

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب التي قد تكون ركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، و حركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

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ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً و يحدث المد الأول عند الساعة 11:51 والمد الثاني عند الساعة 23:07 والجزر الأول عند الساعة 16:10 والجزر الثاني عند الساعة 06:36.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:39 والمد الثاني عند الساعة 19:01 والجزر الأول عند الساعة 13:58 والجزر الثاني عند الساعة 02:06.

المصدر: وام
الطقس
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